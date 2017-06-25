В городе Фируску, расположенном в 100 км от административного центра провинции Гур города Чахчарон, группа лиц, входящих в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), расстреляли 18 мирных жителей, которые отказались нести их оружие.

Экстремисты убили граждан в день празднования Ураза-байрама, отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на данные общественных организаций.

В свою очередь, губернатор провинции Гур Голам Насир Хози подтвердил убийство террористами восьми человек.

«Хози сообщил, что боевики ИГ расстреляли людей за то, что они отказались нести их оружие и боеприпасы. Инцидент произошел на территории, находящейся под контролем радикального движения «Талибан» (запрещено в России)», — отмечает телеканал.