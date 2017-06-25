В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Беловодск — станица Луганская в районе поселка Нижняя Ольховая пострадали 12 пассажиров маршрутки, в их числе двое детей — 14 и двух лет.

По информации экстренных служб, водитель маршрутного такси марки Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и съехал с дороги, после чего автомобиль откинуло в сторону и он перевернулся.

В общей сложности в автобусе находились 17 человек, пятеро из них отказались от госпитализации, остальных доставили в больницу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции в Луганской области Татьяну Погукай.

«Водитель также госпитализирован. У него телесные повреждения, ушиб позвоночника, черепно-мозговая травма», — отметила Погукай.