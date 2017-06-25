Президент США Дональд Трамп заявил, что будет крайне трудно согласовать в конгрессе США законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Барака Обамы (Obamacare).

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Любые поправки в проекте вызывают недовольство той или иной группы конгрессменов. Чтобы удовлетворить их требования, приходится «идти по очень тонкой тропинке», заявил президент.

Кроме того, сетует глава государства, слепое сопротивление документу оказывают члены Демократической партии США.

В качестве примера Трамп привел ситуацию с лидером демократов в сенате Чаком Шумером. Политик «буквально разнес законопроект», хотя не был знаком с его содержанием, отметил президент.

В заключение Трамп добавил, что законопроект о новой системе медстрахования «обожать не будут, но он понравится».