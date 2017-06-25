Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Урванском районе.

Следствие подтвердило, что в воскресенье, 25 июня, около 14.00 недалеко от поселка Урвань упал дельтаплан, в результате происшествия погиб пилот.

«По предварительным данным, дельтаплан вылетел без уведомления диспетчерских служб», — сообщает пресс-служба ведомства.

Личность погибшего пилота пока не установлена. Проводится осмотр места происшествия, и выясняются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.