Потерпевший крушение в Кабардино-Балкарской республике в воскресенье днем легкомоторный самолет был самодельным.

Об этом рассказал источник в правоохранительных органах республики.

«Он авиационные химические работы не выполнял. По предварительным данным, самолет самодельный. В данный момент выясняется, с какой целью он совершал полет», — приводит слова представителя силового ведомства «Газета.ру».

Ранее сообщалось о том, что на опушке леса близ населенного пункта Урвань разбился самолет марки «Сигма-4». Пилот воздушного судна от несовместимых с жизнью травм погиб на месте.