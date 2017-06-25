Израильские военные сообщили о массированном обстреле со стороны Сирии. Несколько снарядов упала на контролируемой Иерусалимом части Голанских высот.

По данным Армии обороны Израиля, снаряды упали на открытой местности в северной части Голанских высот. Информации о погибших или пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В Иерусалиме полагают, что, как и в прошлый раз, произошел случайный перелет снарядов во время боев между правительственными силами Сирии и отрядами оппозиции.

Накануне на территории Израиля перелетело свыше десяти снарядов. В ответ Иерусалим точечными ударами уничтожил два сирийских танка и крупнокалиберный пулеметом.

В свою очередь, источник агентства в Минобороны РФ утверждает, что ВВС Израиля уничтожили бронетехнику запрещенной в России организации «Джебхат Ан-Нусра».