Фильм российского режиссера Ивана Болотникова «Хармс» победил сразу в двух номинациях на основном конкурсе ХХ Шанхайского кинофестиваля. Картина получила «Золотые кубки» за «Лучшую операторскую работу» и «Лучший сценарий».

Об этом было объявлено в воскресенье на церемонии закрытия кинофорума, которая состоялась в Шанхайском большом театре.

Фильм «Хармс» — дебютная работа Ивана Болотникова. Биографическая картина повествует о советском писателе и поэте Данииле Ювачеве, работавшем под псевдонимом Хармс. В сьемках фильма участвовал международный коллектив из России, Литвы и Македонии.

Всего на юбилейном Шанхайском кинофестивале было представлено более 2,5 тысяч картин из 106 стран и регионов мира.