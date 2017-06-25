Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал уверенную победу на турнире ATP в Галле над немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:1; 6:3). Встреча продолжалась всего 53 минуты.

Эта победа стала 92-й в карьере швейцарца на турнирах ATP в одиночных разрядах. Только в этом году Федерер выиграл четыре титула.

За победу в турнире швейцарец получит около 500 тыс. евро и 500 рейтинговых очков. В настоящий момент в рейтинге ATP Федерер занимает пятую строчку.

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