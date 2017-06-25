На одном из самых популярных горнолыжных курортах в Гималаях из-за сильного ветра упала канатная кабина. В результате несчастного случая погибли семь человек.

Как сообщает газета India Today, инцидент произошел в городе Гульмарг. Сильный порыв ветра повалил дерево, которое упало на трос канатной дороги, в следствие чего, обрушилась кабина с туристами. Внутри находилась семья из четырех человек, их экскурсовод и еще двое людей.

На месте работают аварийно-спасательные службы, с курорта эвакуировано более ста человек.

Проводятся операции по спасению людей из других кабин.