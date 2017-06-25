Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность созыва парламента в Версальском дворце, передает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства страны Кристофа Кастанера.

Как отмечает «Газета.ру», Кастанер уточнил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что в начале июля обе палаты французского парламента могут собраться в Версале.

Традиционным местом созыва Национального собрания Франции является Бурбонский дворец Парижа, а сенат собирается в Люксембургском дворце.