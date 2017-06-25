Навальному потребовалась помощь врачей в спецприемнике
Отбывающему административный арест оппозиционеру Алексею Навальному вызвали в спецприемник скорую помощь. Причиной стала очень высокая температура.
Об этом ТАСС рассказала адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова.
«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — заявила Михайлова.
Алексей Навальный отбывает административный арест за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы.
Изначально оппозиционеру назначили наказание в виде 30 суток ареста. Впоследствии Мосгорсуд сократил срок до 24 суток.