Отбывающему административный арест оппозиционеру Алексею Навальному вызвали в спецприемник скорую помощь. Причиной стала очень высокая температура.

Об этом ТАСС рассказала адвокат оппозиционного политика Ольга Михайлова.

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — заявила Михайлова.

Алексей Навальный отбывает административный арест за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы.

Изначально оппозиционеру назначили наказание в виде 30 суток ареста. Впоследствии Мосгорсуд сократил срок до 24 суток.