Замглавы администрации города Сочи Сергей Юрченко заявил о том, что городская среда в целом готова к проведению чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Сочи в 2018 году.

«В целом вся городская среда готова. Остается перебрендировать город, сейчас он оформлен к Кубку конфедераций», — отметил Юрченко.

Представитель городской администрации подчеркнул, что проведение Кубка конфедераций стало своего рода тестом готовности города к будущему крупному турниру, однако работа по совершенствованию транспортной логистики, городской инфраструктуры и прочим аспектам проведения чемпионата продолжается.