В Волгоградской области в городе Михайловка правоохранители ранили водителя, который протащил полицейского несколько метров по асфальту.

Инцидент произошел в субботу во время празднования Дня молодежи. Водитель на «Ленд Крузере 200» заехал на территорию, где проводилось мероприятие с отдыхающими жителями города. Пришедшие на место стражи порядка подошли к машине и открыли дверь внедорожника, чтобы попросить хулигана выйти из него. В этот момент неосторожный водитель резко начал движение и протащил полицейского несколько метров по асфальту.

После этого, инспектор полиции решил применить табельное оружие и выстрелил сначала в воздух, затем в сторону, сообщает пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.

Попытавшегося скрыться водителя внедорожника обнаружили в городской больнице с огнестрельными ранениями в области спины. Мужчину прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается.