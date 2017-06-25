При ограблении магазина в сельском поселении Плиево в Назрановском районе Ингушетии тяжело ранены три человека. Правоохранители ведут поиски преступников.

Инцидент произошел в ночь на 25 июня. Грабители избили мужа с женой, владевших магазином. Они получили ножевые ранения и находятся в больнице в критическом состоянии, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Очевидец ограбления попытался помешать преступникам и получил три пулевых ранения — в него стреляли в упор. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

При ограблении преступники угнали микроавтобус, который позднее был найден подожженным рядом с лесным массивом.