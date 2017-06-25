В результате столкновения двух автомобилей на Ленинградском шоссе в районе дома номер 240 пострадали три человека. Одного из них с места ДТП эвакуировал вертолет Московского авиационного центра.

Как заявили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, мужчину средних лет доставят в НИИ им. Склифосовского.

«В данный момент одного из потерпевших в ДТП экипаж вертолета эвакуирует в НИИ им. Склифосовского», — сообщили в департаменте.

Состояние двух других пострадавших, а также другие подробности аварии не уточняются.