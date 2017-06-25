Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена добиваться постепенного снятия экономических санкций с России по мере выполнения Минских договоренностей, говорится в предвыборной программе партии, которая обсуждалась сегодня на внеочередном съезде СДПГ в Дортмунде.

«Серьезный прогресс в исполнении Минских соглашений должен вести за собой пошаговое снятие санкций с России», - говорится в проекте документа. В партии убеждены, что «мир и безопасность Европы невозможны без России», и для нормализации отношений необходимо вернуться к политическому диалогу и дифференцированному применению санкционных механизмов».

В партии убеждены, что «мир и безопасность Европы невозможны без России», и для нормализации отношений необходимо вернуться к политическому диалогу и дифференцированному применению санкционных механизмов».