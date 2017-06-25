Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что в воскресенье в 13:30 по московскому времени в Урванском районе потерпел крушение легкомоторный самолет. Пилот, находившийся в кабине воздушного судна, скончался на месте.

«На опушке леса близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет марки «Сигма-4». Пилот самолета получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, работает несколько единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.