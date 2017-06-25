Высказывания вице-спикера Госдумы в адрес Юрия Жиркова недопустимы. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) намерен защитить честь и достоинство игрока сборной России и петербургского «Зенита».

С таким заявлением выступил глава организации Александр Зотов. Он обратиться к президенту Российского футбольного союза (РФС) Виталию Мутко с просьбой инициировать расследование, передает ТАСС.

«Уверен, что его высказывания будут рассмотрены в комитете по этике со всей строгостью и будет вынесена справедливая оценка. Но выходить за рамки, учитывая все статусы, которые господину Лебедеву достались (депутат является членом исполкома РФС. — Прим. ред.), совершенно некорректно», — подчеркнул Зотов.

Сборная России в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла мексиканцам со счетом 2:1 и выбыла из турнира. Юрий Жирков был удален во втором тайме за две желтые карточки.

После матча Лебедев заявил, что футболист подвел национальную команду и за удаление ему «надо дать в морду».