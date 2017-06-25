Залог за владельца и главного редактора украинского интернет-издания «Страна» Игоря Гужву, подозреваемого в вымогательстве, будет внесен в понедельник, 26 июня. Об этом сообщила в воскресенье его адвокат Елена Лукаш.

«Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе», — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Накануне Шевченковский суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен ( $21 тыс.).