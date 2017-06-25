Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя предположила, что орудие убийства четырехлетней девочки в Вольске могло храниться с нарушениями правил безопасности.

По ее словам, шестилетний мальчик не мог самостоятельно зарядить патроны, соответственно, ружье было заряжено. По закону патроны должны храниться раздельно с оружием, в отдельном сейфе под замком, сообщает «РИА Новости».

«Нормальная семья тружеников. Хорошие дети. Безалаберность с хранением оружия. Или всё же преступность? Малыш никогда бы не смог сам вставить патроны в ружье. Значит, оно было заряжено», — написала Загородняя в воскресенье в своем Facebook.

Ранее в Саратовской области мальчик во время игры нашел дома ружье и выстрелил из него, попав в свою младшую сестру. Девочка скончалась на месте.

Следственный комитет расследует дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».