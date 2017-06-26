Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) впервые провел на территории России масштабный симпозиум. В мероприятии, состоявшемся в Ярославле, приняли участие более 150 членов организации из 12 регионов России и 11 стран мира.

Повышенное внимание к российскому симпозиуму объясняется тем, что в 2014 году Россия потеряла членство в международной организации и теперь, вернув его спустя два года, наверстывает упущенное. К тому же недавно президент России Владимир Путин издал распоряжение, чтобы все регионы РФ подготовили списки потенциальных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этим и занимаются специалисты ИКОМОС.

— Это первый симпозиум, который проводит возрожденный национальный комитет ИКОМОС России , — объяснила «Известиям» вице-президент организации в России Наталья Алмазова. — Впервые почти всё руководство международного ИКОМОС собралось в одном месте : к нам приехали генеральный секретарь Кирсти Кованен, два вице-президента из Израиля и Японии, президенты национальных комитетов Италии и Эстонии, директор Гайя Юнгеблодт.

Сейчас в списке всемирного наследия значится 27 российских объектов, 19 из них — памятники архитектуры, например Московский Кремль и Новодевичий монастырь. Еще 20 памятников (в их числе — Псковский кремль и Успенский собор в Свияжске) только ожидают внесения в список.

— По указу президента к 2030 году Россия должна на пять пунктов расширить свое присутствие в ЮНЕСКО , — пояснил президент ИКОМОС в России Александр Кудрявцев. — Мы в два раза уступаем Италии и Франции по количеству объектов. Но существует квота: одна страна может номинировать только один объект в год. В июле комиссии ЮНЕСКО как раз будет представлен Успенский собор в Свияжске.

Чтобы объект был рассмотрен комиссией ЮНЕСКО, экспертам ИКОМОС необходимо собрать о нем подробное досье, причем речь идет не только о материальных характеристиках и анализе архитектурного или культурного значения. Необходимо также доказать, что объект обладает потенциалом для развития страны и региона.

— Основная проблема сейчас — научиться работать с сохраняемыми территориями, внедрить нормы международного законодательства в части градостроительного планирования в национальное законодательство. Оно больше направлено на новое строительство, чем на сохранение старого, — отметил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, принявший участие в мероприятии.

Не только охранять ценный с точки зрения истории и культуры объект, но и использовать его в хозяйственной деятельности, развивать за счет памятника экономику и быт региона, создавать комфортные условия для жизни в провинции, привлекать туристов — такие глобальные задачи были поставлены на симпозиуме в Ярославле.

— Все последние годы упор делался на реставрацию конкретных объектов. Но у нас отсутствует культура городской среды и понимание того, как инкорпорировать памятники в экономику и жизнь региона , отсутствует понятие мастер-плана — для чего мы эти объекты реставрируем, как будем использовать, — заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.