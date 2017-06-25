В Грузии перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва–Ереван, в результате ДТП пострадали три человека.

По данным местных СМИ, авария произошла на востоке Грузии, неподалеку от города Марнеули, когда автобус с армянскими госномерами столкнулся с легковушкой, после чего слетел с трассы и перевернулся.

Все пострадавшие были направлены на лечение в больницу города Марнеули, их состояние медики оценивают как стабильное.

По факту ДТП начато расследование.