В конгрессе США стремятся разрушить всё, что позволило прекратить холодную войну, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя возможный выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«В конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить всё то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД», — написал сенатор в своем Twitter.

Как отмечает «Газета.ру», ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае выхода США из договора и последующего наращивания страной вооружения в Европе.

Конгрессмены предложили администрации Дональда Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ссылаясь на нарушение Россией условий этого договора.