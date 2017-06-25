В столице Великобритании с пирса «Лондонский глаз» были эвакуированы люди после сообщения о бомбе времен Второй мировой войны, передает The Sun.

Сообщение о предмете, по форме напоминающем бомбу времен Второй мировой войны, поступило в 10:30 (12:30 мск) от одного из посетителей пирса. Он заметил его в водах Темзы.

Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали находившихся на пирсе людей и оцепили территорию.

В 11:30 оцепление было снято, поскольку предполагаемая бомба не угрожала «Лондонскому глазу».

В настоящий момент на месте происшествия работаю эксперты. Им предстоит выяснить, действительно ли в водах Темзы обнаружена бомба.