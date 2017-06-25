Охранников президента Турции Тайипа Эрдогана не пустят на саммит G20, который пройдет в немецком Гамбурге. Причиной запрета на въезд в ФРГ стала потасовка с демонстрантами в Вашингтоне.

Речь идет о телохранителях турецкого президента, против которых американские власти выдали ордер на арест, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Немецкие спецслужбы не исключают, что во время саммита «большой двадцатки» произойдут столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Турции.

Отмечается, что только в Гамбурге, где пройдет саммит, живут свыше 600 сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. В целом их численность составляет около 14 тыс. человек.

Массовые столкновения телохранителей Тайипа Эрдогана и его противников произошли во время визита турецкого президента в США. В результате драки пострадали девять человек, двое получили тяжелые травмы.

После инцидента на телохранителей Эрдогана завели дело, выданы ордера на арест 12 охранников.