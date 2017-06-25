Мужская сборная России по баскетболу победила команду Чехии в формате 3x3 в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы. Соревнования проходили в Андорре.

Россияне обыграли чехов со счетом 20:18, пишет ТАСС.

В составе сборной играли Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков, Лео Лагутин. В полуфинале российской команде предстоит сыграть со сборной Испании.

Победа россиян обеспечила выход России на чемпионат Европы-2017, который пройдет в Нидерландах с 7 по 9 июля.