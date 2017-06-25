Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посоветовал Сербии запугать Запад, построив деревянные ЗРК С-300. Так политик прокомментировал деятельность российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, которая у западных стран вызывает опасения, передает «Федеральное агентство новостей».

Центр был создан в 2012 году. Идея заключалась в том, чтобы не перебрасывать авиационные силы и пожарные средства в случае необходимости из Сербии, а не из Москвы. Кроме того, центр занимается разминированием территорий, которые в прошлом были загрязнены минами.

«С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они уже умрут там все от страха», — приводит слова Рогозина «РИА Новости».

В минувшие выходные в Сербии прошла церемония инаугурации нового президента Александра Вучича. На ней присутствовал и вице-премьер России Дмитрий Рогозин.