Миллионы российских мусульман отметили в воскресенье праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Только в Москве, по данным Росгвардии, участие в праздновании приняли более 250 тыс. человек. Верующих поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении он подчеркнул, что «российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному, историческому наследию предков, чтут заветы и обычаи своих отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение».

В поздравлении главы государства говорится, что уважения заслуживает деятельность мусульманских организаций в общественной и культурной жизни страны, а также в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских и патриотических инициатив. «И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — подчеркнул президент.

Центром торжеств в Москве стала Соборная мечеть на проспекте Мира. Свои двери для верующих она открыла в 3.30, а в 7.00 началась праздничная молитва, которую провел председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Мечеть, рассчитанная примерно на 10 тыс. человек, не могла вместить всех желающих. Также молитвы прошли в Исторической мечети в Татарском переулке, мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети «Ярдям» и на выделенных правительством Москвы дополнительных площадках.

Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря. По преданию, традицию празднования установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Во время поста верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих.

После намаза по традиции верующие накрывают праздничный стол, зовут гостей или сами идут в гости, дарят подарки близким. Также в Ураза-байраме принято помогать малоимущим.

Во время Рамадана верующие давали специальную милостыню — «закят уль-фитр» — дабы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Собранные деньги пойдут на благотворительность. Размер милостыни на этот год для мужчин, женщин и детей составил 100 рублей — от малоимущих, 300 рублей — от людей со средним достатком и от 500 рублей — от состоятельных людей.

«В своих проповедях, на праздничной молитве в Ураза-байраме мы говорим, что месяц закончился, но благие дела, наши помыслы, молитвы должны быть постоянны и бессрочны», — сказал РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

По его словам, всё доброе, что в течение месяца мусульмане приобрели для укрепления своей души, сохранялось в течение года до наступления следующего Рамадана.