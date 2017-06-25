В Англии в Ньюкасл-апон-Тайн автомобиль врезался в толпу людей у мечети, которые праздновали Ураза-байрам, сообщает Sky News.

В результате происшествия на северо-востоке Англии пострадали шесть человек, включая троих детей. Пострадавшие доставлены в больницу. Стражи порядка арестовали 42-летнюю женщину, сидевшую за рулем.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Кроме того, полиция не рассматривает версию теракта.

«Полиция ведет расследование с целью выяснить, что именно произошло, но на данный момент мы не считаем, что это инцидент, связанный с терроризмом», — говорится в сообщении, распространенном полицией графства Нортумберленд.