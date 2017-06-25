В Дагестане в ходе перестрелки убиты двое вооруженных мужчин
В дагестанском городе Хасавюрте в ходе перестрелки силовики уничтожили двух вооруженных мужчин.
Вечером в субботу, 24 июня, силовики при отработке оперативной информации попытались остановить для проверки двух мужчин. Они открыли стрельбу по правоохранителям, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ответным огнем двое вооруженных мужчин были убиты.
Личности убитых уже установлены, но в интересах следствия эта информация не разглашается, уточняет РИА «Дагестан».