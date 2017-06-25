Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области проводит проверку по сообщению, размещенному на YouTube и в средствах массовой информации, где охранник рынка не пропускает карету скорой помощи.

«Инцидент произошел на территории торгового комплекса на улице Рождественского в г. Омске, где охранник не пропускал автомобиль скорой медицинской помощи на парковку. Бригада возвращалась с вызова на подстанцию скорой помощи, которая находится на улице Рождественского, 4. Свободный проезд был закрыт, так как в этот день проходила ярмарка», — отмечается в пресс-релизе СК РФ.

В сообщении говорится, что видео сделал очевидец из окна своего автомобиля. На кадрах ролика видно, как «скорая» пытается проехать на парковку торгового комплекса, но охранник преграждает путь автомобилю заграждающим столбиком. После возмущенных криков очевидцем произошедшего охранник отходит и пропускает реанимобиль.