Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что «вполне уверен» в хороших для Великобритании условиях по выходу из Евросоюза при наличии переходного периода после окончания переговоров примерно в два года. Об этом Дэвис сообщил в эфире телеканала BBC.

«Я почти уверен, я не уверен на 100 %, потому что это переговоры... вы можете быть уверены, что будет сделка, но сделка, которую я хочу заключить, — это свободное торговое соглашение, таможенное соглашение и так далее», — сказал Дэвис в эфире телеканала BBC. По мнению министра, в хорошей сделке заинтересована не только Великобритания, но и Евросоюз.

Дэвис также подтвердил, что это он посоветовал премьеру страны Терезе Мэй провести досрочные выборы в парламент, которые в последствии оказались неудачными для возглавляемой ей Консервативной партии, не набравшей абсолютного большинства.

Ожидается, что предложения Великобритании Евросоюзу по Brexit будут опубликованы в начале следующей недели. Референдум, определивший желание 52% британцев выйти из Евросоюза, прошел в Британии 23 июня 2016 года.