На юго-западе Испании спасатели эвакуировали свыше двух тысяч человек из-за бушующего пожара в провинции Уэльва. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser, огонь вспыхнул в субботу в муниципалитете Могер и распространился на значительную территорию Испании, затронув природный парк Доньяна.

Эвакуированы сотни гостей из отеля «Парадор» в Масагоне, полторы тысячи человек из кемпинга в национальном парке, а также жители ферм и поселков. Спустя короткое время пожар был локализован, и часть людей смогли вернуться домой.

В результате происшествия частично перекрыто движение на одной из трасс. В ликвидации возгорания участвуют десятки пожарных расчетов, в том числе 19 самолетов-амфибия.

По предварительной информации местных властей, пожар могли спровоцировать.