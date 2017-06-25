Футболист Юрий Жирков, заработавший в матче против сборной Мексики удаление, подвел команду и в раздевалке ему надо было «дать в морду», заявил вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Депутат отметил, что обе желтые карточки были заработаны за неспортивное поведение, что опытный игрок, коим является Жирков, не должен допускать.

Также Лебедев подверг критике вратаря сборной России Игоря Акинфеева. По его мнению, оба гола мексиканцев стали следствием ошибок голкипера, передает «Чемпионат.com».

«Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — резюмировал вице-спикер Госдумы.

Позднее Лебедев объяснил свои высказывания в адрес Жиркова эмоциями.

«Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка», — приводит слова депутата агентство «Р-Спорт».

В свою очередь, PR-представитель футболиста Петро Шекшеев заявил, что Юрий Жирков не собирается требовать от депутата извинений, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сборная России в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций уступила мексиканской команде со счетом 2:1. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка, заняв итоговое третье место в группе А, и выбыли из розыгрыша Кубка конфедераций, напоминает «Газета.ру».

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