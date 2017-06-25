Экс-посол США в России Майкл Макфол написал в своем аккаунте Twitter, что глава российской дипмиссии в Вашингтоне Сергей Кисляк собирается уйти с поста.

Макфол отметил, что ему было очень приятно работать с Кисляком, несмотря на многие разногласия.

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — сообщил Макфол.

По информации «Интерфакс», российская сторона пока не дала комментариев по этому поводу.