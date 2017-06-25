В парижском пригороде Булонь-Бьянкур в воскресенье загорелся жилой дом. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно осуществили эвакуацию порядка 100 человек из горящего здания, передает агентство France-Presse.

По данным издания, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ближе к 7.00 утра (8.00 мск). На ликвидацию огня ушло чуть более часа. Эвакуированные жильцы в это время были размещены в здании колледжа, расположенного по соседству. Сообщается, что в результате пожара пострадали четыре человека, которые надышались угарным газом.

Согласно первым выводам следователей, причиной пожара мог быть умышленный поджог. «Речь идет о пожаре, вероятнее всего, преднамеренной природы», — сообщили France-Presse источники в полиции. По факту поджога проводится расследование.