Музыкальный фестиваль в Гластонбери
Фестиваль в Гластонбери, проходящий с 1970 года на юго-западе Англии в графстве Соммерсет, ежегодно посещают около 190 тыс. человек
Указатель, встречающий гостей, предлагает сделать выбор между Вавилоном и безмятежностью, беспределом и спокойствием, гармонией и анархией
Посетители фестиваля обливаются водой, чтобы спастись от жары
Толпа приветствует лидера британских лейбористов Джереми Корбина
Кэти Пэрри выступает на сцене фестиваля в Гластонбери
Палаточный лагерь на фестивале в Гластонбери
Зрители танцуют на выступлении «Чарли Экс-си-экс» (Charli XCX)
Фестиваль в Гластонбери называют «английским Вудстоком»
Для посетителей открыты 3225 туалетов. Из-за нехватки туалетных кабинок и полицейских, которые были задействованы в охране правопорядка на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, фестиваль в Гластонбери был отменен
Посетители фестиваля отдыхают в гамаках под открытым небом
Девушка заваривает себе чай на фестивале в Гластонбери
Гости фестиваля приветствуют полицейских
Группа Radiohead выступает на фестивале в Гластонбери
Одним из гостей фестиваля стал Джонни Депп
Группа Foo Fighters выступает на главной сцене фестиваля в Гластонбери
Гости фестиваля в Гластонбери спят у кафе