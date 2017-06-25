Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате возгорания бензовоза на востоке Пакистана. Текст телеграммы пакистанскому коллеге Мамнуну Хусейну и премьеру Пакистана Навазу Шарифу опубликован на сайте российского лидера.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

В воскресенье утром в СМИ появились сообщения о возгорании бензовоза на востоке страны. Сообщается, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 141 человек, еще как минимум 60 человек получили ранения.