Путин выразил соболезнования после возгорания бензовоза в Пакистане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате возгорания бензовоза на востоке Пакистана. Текст телеграммы пакистанскому коллеге Мамнуну Хусейну и премьеру Пакистана Навазу Шарифу опубликован на сайте российского лидера.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.
В воскресенье утром в СМИ появились сообщения о возгорании бензовоза на востоке страны. Сообщается, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 141 человек, еще как минимум 60 человек получили ранения.