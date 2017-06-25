Неизвестные ограбили 24 июня дом в поселении Десеновское в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округ) на 10 млн рублей. Во столько оценил хозяин дома пропавшие часы и коллекцию ювелирных украшений.

По данным правоохранительных органов, грабители пробрались в дом, отжав окно на первом этаже, в тот момент, когда там не было хозяев, и совершили кражу мужских часов, ювелирных изделий и 50 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража).