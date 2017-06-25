ВВС Израиля в субботу в районе Голанских высот нанесли удар по бронетехнике боевиков «Джебхат ан-Нусры», а не по технике правительственных войск Сирии, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков "Джебхат ан-Нусры". Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел», - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе армии Израиля сообщили, что авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, в результате которого уничтожено два танка и крупнокалиберный пулемет. Удар был нанесен в ответ на десяток снарядов, которые разорвались на контролируемой Израилем части Голанских высот. В российском ведомстве подчеркнули, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобным образом столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.