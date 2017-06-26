Премьер-министр Тереза Мэй, как и некоторые другие британские политики, уверяла, что раны, которые обнажил референдум по Brexit, уже излечены и страна наконец объединилась. Правда, подобные заявления мало чем подтверждаются.

Члены парламента от обеих партий утверждают, что признают результаты голосования, однако многие делают это с нескрываемым сожалением. По мнению целого ряда представителей истеблишмента, фактическое равенство голосов (52% против 48%) на референдуме никак не учитывается в реальных планах правительства по Brexit. Любопытно: когда общественные деятели или политики делают в СМИ заявления о Brexit, они неизменно подчеркивают, за какой сценарий голосовали сами. Это касается как сторонников, так и противников выхода королевства из Евросоюза. Обе стороны не скрывают своего выбора, поэтому и споры никак не утихают.

Прошел год, а болевые точки, разделяющие британское общество, остались прежними. Миграция — одна из таких. Сторонники Brexit хотели бы ее полностью остановить или по крайней мере «взять под контроль». Большинство противников Brexit, напротив, уверяют: британской экономике нужна рабочая сила, поэтому закрывать двери для беженцев неразумно.

Острые споры как на политическом, так и на общественном уровне вызывают и возможные последствия выхода Великобритании из ЕС для экономики страны. Бытует мнение, что Brexit уже стал катастрофой. Сторонники этой позиции ссылаются на обвал курса фунта, снижение темпов роста (по сравнению с ЕС) и продолжающееся падение доходов в стране. Те, кто с этим не согласен, утверждают, что экономические проблемы существовали и раньше, а всё перечисленное не имеет никакого отношения к референдуму.

На уровне политических элит жаркая дискуссия разворачивается из-за вопроса, может ли страна оставаться участником общего рынка и таможенного союза. Речь идет также о том, что нужно выработать некий ясный механизм по заключению соглашения о свободной торговле после выхода страны из ЕС.

Сторонники «жесткого» сценария Brexit утверждают: Британии лучше всего существовать самой по себе, заключая двусторонние соглашения, тогда как противники готовы цепляться за любую возможность остаться в европейской экономической зоне. И после неубедительных итогов парламентских выборов такое стремление, надо сказать, стало даже более заметным.

Дело в том, что, приняв решение организовать досрочное голосование через два года после предыдущего, премьер-министр Тереза Мэй так и не смогла увеличить партийное представительство в парламенте. И поэтому теперь не сможет чувствовать себя увереннее на переговорах по Brexit. В нынешних условиях, чтобы заручиться необходимым количеством голосов, глава британского правительства должна заключить соглашение с североирландской Демократической юнионистской партией, которая выступает за более «мягкий» вариант Brexit — с открытой границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Это соглашение пока еще не достигнуто. Между тем лидер лейбористов Джереми Корбин, чья партия показала результат даже лучший, чем от нее ожидали, также выступает за более «мягкий» сценарий Brexit.

Стоит также вспомнить, что сразу после июньского референдума в СМИ стали попадать сообщения о том, что весьма заметное число голосовавших за Brexit сожалели о своем выборе. Люди утверждали, что они просто «хотели преподать урок правительству», и были уверены, будто большинство всё равно проголосует против.

Некоторые опросы свидетельствуют о том, что, если бы голосование произошло сегодня, оно завершилось бы с теми же цифрами — 52% на 48%. Правда, с обратным результатом. Однако страна остается глубоко и, надо заметить, равномерно разделенной. Даже если число сторонников Brexit чуть сократилось, то позиция их стала более радикальной и бескомпромиссной, чем год назад.

Отчасти причина в том, что они опасаются, как бы не победили силы, поддерживающие членство Британии в ЕС, ведь тогда придется сражаться снова. В действительности большая часть элиты — ученые, экономисты, и большие корпорации (не все, но многие) хотели бы, чтобы решение по Brexit было пересмотрено. Они тешат себя надеждой, что нынешний экономический спад заставит сторонников выхода передумать. Но для сторонников «развода» экономические соображения как раз и не были определяющими. Для них ведь Brexit связан с национальной идентичностью и, вспоминая лозунги кампании в поддержку Brexit, «возвратом контроля».

Конечно, переговоры могут пойти лучше и быстрее, чем многие думают, в случае если Великобритания согласится на большие уступки. Но надо сказать и другое: независимо от того, как именно будут идти эти переговоры, ни одна из сторон не будет счастлива и «каждая будет несчастлива по-своему».

Нельзя исключать и большой драмы. Если по какой-то причине нынешнее правительство падет и состоятся новые выборы, лейбористы будут вполне способны их выиграть. А после этого либо условия переговоров могут быть заметно смягчены, либо Brexit не состоится вовсе. Конечно, на данный момент всё это кажется невероятным. Но весь минувший год был столь непредсказуем, что подобную возможность вовсе сбрасывать со счетов не стоит.

Автор — эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», колумнист The Independent

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