На юге Китая был приведен в исполнение приговор о высшей мере наказания — смертной казни в отношении трех наркоконтрабандистов.

Казнь была совершена 22 июня по решению суда города Хуэйчжоу южной провинции Гуандун. Приговор был утвержден Верховным народным судом КНР.

По данным китайских СМИ, преступники были арестованы полицией в период с 2013 по 2014 гг. в разных районах провинции Гуандун. При задержании у них было изъято в общей сложности свыше 40 кг метамфетамина.