В результате возгорания бензовоза в пакистанской провинции Пенджаб, по последним данным, погиб 141 человек, еще более 60 получили ранения.

Ранее сообщалось о 123 погибших и 40 получивших сильные ожоги.

В воскресенье утром телеканал GEO TV сообщил о том, что в Пакистане перевернулся бензовоз, когда люди начали собирать разлившееся топливо, прогремел взрыв. Пламя распространялось с большой скоростью, охватив четыре автомобиля и 75 мотоциклов. Пожар удалось потушить, но дорога остается перекрытой.