По меньшей мере десять сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

По информации телеканала, нападение на контрольно-пропускной пункт в районе Чишти-Шариф было совершено в субботу вечером. В результате атаки пострадали еще четверо полицейских.

По словам представителя полиции Джилани Фархада, боевики захватили большую часть оружия полицейских. Четверо из них были уничтожены во время столкновения с силами безопасности.