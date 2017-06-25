Режиссер Алексей Козлов планирует снять историческую картину «Баржа 725». Фильм про затонувшее судно, которое историки уже окрестили «русским «Титаником» из-за большого количества жертв, передает ТАСС.

Режиссер рассказал о своей идее во вторник в Минкультуры РФ во время очного заседания экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Сюжет картины основан на событиях 17 сентября 1941 года, когда во время эвакуации людей из блокадного Ленинграда баржа дала течь и затонула в Ладожском озере, унеся жизни более 1 тыс. человек. Планируется, что в фильме сыграют Иван Янковский, Анастасия Мельникова, Андрей Мерзликин и другие.