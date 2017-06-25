Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках оказания военной помощи Сербии Россия поставит республике не только истребители, но и транспортные самолеты.

«Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты. Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана», — заявил Рогозин «РИА Новости».

Вице-премьер отказался уточнить сроки поставки и детали соглашения, пояснив это тем, что детальную информацию по условиям контракта можно получить у президента Сербии Александра Вучича.