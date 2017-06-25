Российская сторона будет вынуждена принять ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и нового наращивания вооружения в Европе, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Озерова.

«Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — заявил Озеров.

Председатель комитета Совфеда подчеркнул, что российская сторона выполнила все взятые на себя обязательства в рамках ДРСМД, причем Россия уничтожила на 1 тыс. ракет больше, чем США.

Ранее группа конгрессменов предложила администрации Дональда Трампа вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ссылаясь на нарушение Россией условий этого договора.