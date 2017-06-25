Член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс инициировала два направленных против России законопроекта, они продляют антироссийские санкции и ограничивают доступ к дипсобственности РФ.

«Мои инициативы укрепят способность конгресса пользоваться сдержками и противовесами в отношении любых попыток администрации Трампа обойти или отменить введенные против Кремля штрафные меры», — пообещала Уотерс, ее слова приводит RT.

Так, Уотерс предложила конгрессу два документа. Один — законопроект «О закреплении санкций в отношении России», призванный сохранить санкции Вашингтона против Москвы по состоянию на 1 января 2017 года, и второй — «О лишении России доступа к дипломатическим объектам». Последний призван на законодательном уровне запретить использование российской дипмиссией недвижимости в Нью-Йорке и Мэриленде.

Как сообщает RT, администрация Трампа обратилась к российским властям с предложением вернуть дипломатическую собственность взамен обещания возобновить строительство нового консульства США в Санкт-Петербурге, которое было заморожено после введения Соединенными Штатами антироссийских санкций.