Тела еще девяти погибших обнаружили спасатели на месте схода оползня в деревне Синьмо в районе города Деси в китайской провинции Сычуань. Таким образом, число погибших возросло до 24 человек.

Пропавшими без вести до сих пор остаются 109 человек.

Оползень обрушился на Синьмо в субботу, 24 июня, около 6.00 по местному времени. По последним данным, пропавшими без вести числятся 118 человек, официально в результате схода оползня погибли 15 человек.