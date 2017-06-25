Боец ММА Федор Емельяненко готов провести еще один поединок с американцем Мэттом Митрионом после субботнего нокаута в бою в Нью-Йорке. Российский спортсмен заявил, что не собирается завершать свою карьеру после поражения.

«Можно бы, хотел бы», — ответил Емельяненко на вопрос журналистов о реванше.

Американский боец нокаутировал Емельяненко в субботу в Мэдисон-сквер-гарден на второй минуте поединка бойцовского вечера Bellator 180. Для 40-летнего россиянина этот бой стал третьим после возобновления карьеры. В 2015 году Емельяненко объявил о возвращении в спорт после трехлетнего перерыва.